"Lidmašīnas, kuģi un citi luksusa atribūti – tas nav priekš manis" Aktrise Agata Muceniece cenšas dzīvot harmonijā ar sevi

Aktrise atzīst, ka agrāk bija emocionāli vairāk uztraukta, bet tagad ir kļuvusi loģiskāka un konsekventāka savos rīcībās. Vienlaikus viņa piebilst: “Karstais temperaments vēl joprojām ir manī. Man bieži jautā: “Agata, no kurienes tev tik daudz enerģijas?” No turienes – no iekšējā uguns.”