​​​​​​​Aktrise Millija Bobija Brauna atklāj savu īsto pilno vārdu

"Nē, bez Bobijas, Millija Bonnija Brauna," viņa viņam pastāstīja. "Es nekad neesmu to nevienam teikusi. Jūs dzirdējāt to pirmo reizi šeit!" Prats šķita pārsteigts. "Tavs otrais vārds ir Bonnija? Bet tu vienkārši to nomainīji uz Bobiju," vēl aizvien samulsis turpināja uzdot jautājumus Prats. "Vienkārši, lai izsmietos," Brauna pasmējās, pirms Prats jautāja, vai tas ir viņas skatuves vārds, uz ko viņa apstiprināja, ka tā tiešām ir.