"Tas bija slikti iestudēts teātris!" Ilze Bule par bijušā vīra Andra un viņa jaunās mīļotās attiecībām

“Cilvēkiem būtu jāiemācās cieņpilni izšķirties – tas laikam atkarīgs no cilvēka emocionālās inteliģences, vēlmes saprast un izdarīt secinājumus, vēlmes otram piedot, novēlēt laimi cilvēkam, ar kuru esi pavadījis lielu daļu dzīves kopā. Tas cilvēks tomēr ir bijis daļa no tevis, to nevar izdzēst, ja nu vienīgi atmiņas zudumi piemeklējuši… Ja ir kopīgi bērni, jūs abus vienmēr vienos īpašas saites. Lai nu kā, mēs bijām precēti 19 labus gadus, un mans uzdevums ir domas par šo nepatīkamo šķiršanos padarīt gaistošas. Atceros kopīgos gadus ar prieku,” saka Ilze, kas savulaik jau bija vīram piedevusi sānsoli ar sabiedrības dāmu Lieni Skulmi. Toreiz Andris atgriezās ģimenē un drīz vien pasaulē nāca pāra meitiņa Alise.