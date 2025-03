Ko Alla Pugačova un Maksims Galkins mēģināja izvest no savas pils uz ārzemēm

Kā izteicies Andrejs Matuss, kurš palīdzējis Pugačovai un viņas vīram daļu dārgu un antikvāru lietu aizvest no pils, repatriantiem ir tiesības ievest Izraēlā īpašumus, kas tiks atbrīvoti no nodokļiem, taču tikai vienu reizi. Tāpēc laulātie nopietni sagatavojušies visvērtīgākā nosūtīšanai uz Svēto zemi, pat saņemot atļauju no Krievijas Kultūras ministrijas, vēsta "Starhit".