Bruklins Bekhems maina profesiju: no šefpavāra uz autosportistu

2021. gadā Bruklins Bekhems TV veidoja pavārmākslas raidījumu "Cookin' with Brooklyn", kurā viņš dalījās ar savu aizraušanos ar ēdienu gatavošanu. Neskatoties uz to, ka viņam nebija attiecīgas izglītības, viņš aktīvi interesējās par šo jomu un pat 2024. gada sākumā Londonā atvēra pop-up ēstuvīti, piedāvājot ēdienus, kas iedvesmoti no viņa vecvecmāmiņas Pegijas.