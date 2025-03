Kaspars Kambala atzinies, ka krāpis sievu. Olga paziņo, ka vēlas šķirties

Ar katru Olgas pateikto vārdu aizvien vairāk ir saprotams, ka nav runa par ziediem, bet gan par kaut ko nopietnāku. "Tu vari te ņemties, cik tu gribi, es nepiedalos šinī cirkā, kur par mani ņirgājas atklāti un publiski. No rīta man bija atzīšanās krāpšanā, un tagad tu man te atnes kaut kādu slotu?!” dusmās vārās Olga. Kaspars gan neizlikās nedzirdam Olgas pārmetumus par sānsoli, uzdeva pretjautājumu – nesaprotot, par ko viņa runā. Olga kļuva tikai dusmīgāka, sakot, ka Kaspara žests par ziediem un vakariņām ir nieks, jo viņa to darot katru dienu. "Piedod, viss, mēs šķiramies. Es runāju par to, ka tu neņirgāsies par mani!" tā Olga.