Gunārs Ķirsons iegādājas suņa vārdā nosauktu kafejnīcu un kaļ grandiozus plānus

Mēneša sākumā Ķirsons nodibināja jaunu uzņēmumu "Daba GK", un ar to attīstīs savu jauno ieceri. “Vienu īpašumu jau esmu iegādājies – tā ir kafejnīcas "Bella Bella" ēka Mežaparkā, kur esmu noskaņojies uztaisīt vienu fantastiski pasakainu vietu, lai Mežaparks sāk atdzīvoties. Domāju un ticu, ka man tas izdosies. Tur ir neliela ēstuve, ļoti korekti īpašnieki bija, un viņi man to ļāva nopirkt,” gandarījumu pauž Gunārs Ķirsons, piebilstot: “Kafejnīcas līdzšinējais nosaukums "Bella Bella" radies no saimnieku sunīša vārda, un es arī to suņuku redzēju.”