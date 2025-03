Dionas Liepiņas bioloģiskais tēvs neliekas par viņu ne zinis

"Tētis nebija klātesošs vispār. Cik nu vispār – es jau neko baigi neatceros, bet man stāstīja, ka līdz divu gadu vecumam viņš mani apciemoja, bet es to neatceros.” Pēdējo reizi Diona savu bioloģisko tēvu redzējusi pirms desmit gadiem. "Tas bija tad, kad man bija 12 gadi," viņa skaidro. Vaicāta, vai vēlētos tēvu satikt, Diona ir skeptiska: "No vienas puses jā, lai saprastu, kas ir viņa galvā, no otras – es nejūtos tā, ka man tāds vispār būtu. " Abi mēģinājuši attiecības atjaunot, kad Diona bijusi pusaudža gados. Viņai tēva taktika – mācīt kā dzīvot – nav bijusi pa prātam, viņa neuzskata, ka cilvēks, kurš nav bijis klātesošs padsmit gadus, var ienākt viņas dzīvē un pēkšņi to darīt.