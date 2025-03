Hale Berija "atriebās" Adrianam Brodijam par slaveno mirkli "Oskara" ceremonijā pirms 22 gadiem

2017. gadā, viesojoties raidījumā “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, Berija atklāja, ka 2003. gada skūpsts nebija iepriekš saskaņots. "Es par to neko nezināju," viņa sacīja. "Toreiz padomāju: “Kas pie velna tikko notika?”” Tā kā viņa iepriekšējā gadā pati bija ieguvusi “Oskaru” kā labākā aktrise un zināja to ārpus sava ķermeņa sajūtu, viņa vienkārši ļāvās mirklim. "Bet es tiešām nesapratu, kas notiek!" Kad raidījuma vadītājs Endijs Koens pajautāja Berijai: "Kāds bija tas skūpsts?", viņa atbildēja: "Es nezinu – es biju pārāk aizņemta ar domām par to, kas pie velna tikko notika! Es pat īsti neatceros."