"Vairs nevienu no malas nelaižu sev klāt!" hiphopa zvaigzne Fiņķis par draugiem, sportu un tekstiem

Pēdējā laikā distancējos, arī no sociālajiem tīkliem un visa pārējā. Esmu savā «burbulī», tāpēc daudz neredzu, kas notiek apkārt. Vienīgi – ja kāds draugs to pastāsta. Arī katru šova sēriju es paskatījos tikai pēc tam – kad kāds atsūtīja vai ieraudzīju internetā. Ja rakstu materiālu, tad nevaru domāt par vairākām lietām vienlaikus, fokusējos tikai uz to. No rīta noskrienu krosiņu vai paboksējos un pēc tam rakstu dziesmu.