Nolec no klavierēm spīdīgā kostīmā – Marka Zakerberga uzstāšanās sievas dzimšanas dienas ballītē pārņēmusi internetu

Marks Zakerbergs sociālajā tīklā “Instagram” publiskoja video, kurā parādīts, kā viņš apsveica sievu viņas 40. dzimšanas dienas svinībās. Zakerbergs raksta: “Sievai paliek 40 tikai vienu reizi dzīvē.” Video redzams, kā Marks Zakerbergs ienāk banketa zālē, uzkāpj uz skatuves un tad norauj smokingu, zem kura slēpjas zils, spīdīgs pieguļošs kostīms ar dziļu izgriezumu priekšā – līdzīgs tam, ko popmūziķis Bensons Būns valkāja “Grammy” balvas pasniegšanas ceremonijā. Tāpēc arī fonā skan Bensona Būna dziesma “Sorry I’m Here for Someone Else”. Viņš uzkāpj uz klavierēm, turot rokās mikrofonu. Nākamajā kadrā viņš jau nolec no klavierēm un turpina dziedāt. Viņa sieva ir starā, spiedzot aiz sajūsmas, un zālē skan ovācijas.