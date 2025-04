Kārļa Ulmaņa slepenās kāzas ar mēmā kino zvaigzni Lia Maru. FOTO

1927. gada 1. aprīlī “Pēdējā Brīdī” pirmajā lappusē publicēja sava Berlīnes korespondenta telegrammas tekstu, kas sīki un smalki atainoja gadsimta kāzu norisi: “Brauciens uz baznīcu sākās jau pulksten 9:30. Baznīcā ieradās arī Latvijas sūtniecības Berlīnē ierēdņi kopā ar sūtni Dr. Voitu, konsulāta darbinieki ar konsulu Edg. Krieviņu priekšgalā un daudz Berlīnes latviešu kolonijas pārstāvji. No Vācijas ārlietu ministrijas uz laulāšanu ieradās austrumu nodaļas direktors, bijušais sūtnis Rīgā Dr. Valrots, valsts sekretārs Šūberts un preses nodaļas vadītājs Dr. Knofs. Ieradās arī poļu, lietaviešu un igauņu sūtņi Berlīnē. Laulāšanā noskatījās arī Lias Maras daudzie kolēģi. Līgavas kāzu rota bija no sudrabota zīda ar senām mežģīnēm un bagātīgu pērļu izšuvumu. Šķidrauts bij no tādām pat mežģīnēm kā kleitas garnitūra. Kaut gan svinības turēja absolūta slepenībā, tomēr no Rīgas bij ieradušies Ulmaņa tuvākie draugi, starp tiem Saeimas deputāti Klīve un Menders.”