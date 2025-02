"Sudden Lights" izdod jaunu dziesmu - “lai tev apnīk skumt”

“Dziesma "lai tev apnīk skumt" grib būt brīva no ikdienas un garlaicības. Ikdienas skrējienā ir daudz, par ko raizēties un skumt, un dažreiz vajadzīgs kāds impulss, kas to palīdz aizmirst. Paņemt otru cilvēku aiz rokas un izmest visu nevajadzīgo ārā no galvas, vienkārši būt šeit un tagad,” stāsta "Sudden Lights" .