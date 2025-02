Jūtīgā detektīva Dalglieša radītāja - baronese, kas nodzīvoja 94 gadus

Daudzi Džeimsas romāni norit uz britu birokrātijas fona – autore kā pārvaldes sistēmā strādājoša to labi pārzināja. Jāpiebilst, ka administratīvajā darbā viņa nostrādāja visu mūžu. Kad 1964. gadā nomira viņas vīrs, Džeimsa saprata, ka ir laiks ko mainīt, un aizgāja no veselības aprūpes sistēmas. Līdz tam viņa nevarēja pretendēt uz nozīmīgiem amatiem ģimenes situācijas dēļ. «Konors periodiski izrakstījās no slimnīcas, bieži vien tas notika spontāni, un es nekad nezināju, kas mani sagaidīs mājās, kad atgriezīšos no biroja… Bet pēc Konora nāves es izjutu asu nepieciešamību kaut ko kardināli mainīt arī darba dzīvē,» stāstīja Džeimsa. Viņa pārgāja strādāt uz Iekšlietu ministriju un kā ierēdne strādāja tur vadošos amatos dažādās nodaļās līdz pat savai pensijai.