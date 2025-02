Latvijas animācijas uz Eiropas skatuves: “Cartoon Movie” izceļ Baumanes, Jansona un Vītola projektus

5. un 6. martā nozares profesionāļu auditorijai tiks prezentēti arī trīs Latvijas animācijas filmu projekti. Starp 55 šajā sezonā izvēlētajiem darbiem no visas Eiropas iekļauts režisora Edmunda Jansona (“Brīvais nobrauciens”, “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”) jaunākais pilnmetrāžas veikums “Laimīgie” (Born in the Jungle, prod. Atom Art (LV), Letko (PL), Hausboot (CZ)), džungļu biezokņos izspēlēts krāšņs un aizraujošs piedzīvojumu stāsts. Tāpat ārvalstu profesionāļiem būs iespēja ieskatīties Signes Baumanes filmu triloģijas (“Akmeņi manās kabatās”, “Mans laulību projekts”) noslēdzošajā darbā “Karmiskais mezgls” (Karmic Knot, prod. Studija Lokomotīve (LV), My Marriage Project (US)), kas autorei raksturīgajā stilā pēta ģimenes saišu trauslumu globālu un personisku pārmaiņu lokos. Savukārt “Studija Kokles” kopprodukcijas forumā prezentēs režisora Kārļa Vītola debiju pilnmetrāžā “Ziemeļu zvaigzne” (The Northern Star, prod. Studija Kokles (LV), Yabunousagi (FR)) – brīnumiem piepildītu ceļa stāstu, kas veltīts ārstam, kolekcionāram un pirmā Baltijas muzeja radītājam Nikolausam fon Himzelam.