Mūžībā devusies dziesmas "Killing Me Softly With His Song" izpildītāja Roberta Fleka

Slavu dziedātāja ieguva, būdama nedaudz pāri 30 gadiem, pēc tam, kad Klints Īstvuds izvēlējās viņas dziesmu "The First Time Ever I Saw Your Face" savas filmas "Play Misty For Me" (1971) mīlas ainām. Šī dziesma 1972. gadā kļuva par ASV topu līderi, un Flaka par to saņēma "Grammy" balvu.