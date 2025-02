Publiskotas Īlona Maska un viņa 13. bērna mātes nerātnās sarakstes

Šie flirta pilnie tvīti kļuva aktuāli pēc tam, kad Sentklēra paziņoja, ka viņa piecus mēnešus atpakaļ ir laidusi pasaulē bērnu un ka bērna tēvs ir "SpaceX" īpašnieks Īlons Masks. "Pirms pieciem mēnešiem pasaulē nāca mans bērns. Īlons Masks ir tēvs. Iepriekš to neesmu atklājusi, lai aizsargātu mūsu bērna privātumu un drošību, taču pēdējo dienu laikā ir kļuvis skaidrs, ka tabloīdi to darīs neatkarīgi no radītā kaitējuma."