“Nekas nav neiespējams!” Elīza Legzdiņa - latviete, kas sevi pierādījusi pasaulei

“Viens ir mēģināt, otrs – izdarīt. Esmu to paveikusi, un tas nepavisam nebija viegli. Iespējams, man palaimējās, ka savos skolas gados un universitātē satiku daudzus atbalstošus cilvēkus. Taču pats galvenais – esmu mērķtiecīga. Zināju savu mērķi un apzināti gāju uz to. Jau desmit gadu vecumā gribēju būt viena no "Spice Girls" meitenēm, un visu šo laiku smagi strādāju, lai ielauztos mūzikas industrijā. Kad studēju, paralēli strādāju gan bāros, gan telemārketingā, lai tikai varētu atļauties dzīvot un mācīties Londonā. Tā arī pa solītim esmu nonākusi tur, kur esmu. Jāsaprot, ka viens ir skatīties, ka kāds mūziķis saņem "Grammy" balvu, taču par zvaigzni nekļūst vienā dienā, tas ir smags darbs daudzu gadu garumā. It sevišķi, ja esi no mazas valsts, ja tev nav sponsoru, kad viss jādara pašam. Ja gribi nodarboties ar mūziku un mākslu, ir jābūt raksturam! Jāizlej ļoti daudz sviedru, lai tevi ievēro,” žurnālam "Kas Jauns" skaidro Elīza, piebilstot: “Ceru, ka esmu piemērs arī citiem Latvijas mūziķiem un māksliniekiem, ka ir iespējams sevi pierādīt arī ārpus Latvijas. Londona ir multikulturāla metropole, un, vienalga, vai nāc no kādas citas Anglijas pilsētas vai Amerikas, vai Latvijas, visiem ir vienādi apstākļi. Ir jābūt raksturam, lai Londonā izturētu, sevi pierādītu un atrastu savu laimi. Jā, tam, kurš nav no Londonas, ir grūtāk, jo esi viens, tev nav apkārt ģimenes, tavu cilvēku. Ir pašam jāmeklē savi kontakti, jāmeklē tur sava cilts. Bet, ja kaut ko dari no sirds, visbiežāk tas arī nostrādās. Ieguldītais darbs un piepūle atmaksājas, bet, protams, ne uzreiz. Nekas nav neiespējams!”