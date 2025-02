Rīgā pirmo reizi koncertēs 40 Fingers...

Ar grupas pārstāvi Mateo sazvanāmies dienā, kad kvartets mēro desmit stundu ilgo ceļu no Čehijas atpakaļ uz Romu. Jau pēc pāris dienām tas pirmo reizi viesosies Baltijas valstīs. Tūres laikā itāļu mūziķi apceļo 14 valstis, viņi jau ir kāpuši uz skatuves Serbijā, Bulgārijā, Ziemeļmaķedonijā, Slovēnijā, Horvātijā, Polijā un tūlīt dosies arī uz Grieķiju. Pirms pāris nedēļām “40 Fingers” piedzīvoja savu līdz šim visapmeklētāko koncertu Bulgārijā, Sofijā. Repertuārā gandrīz vienmēr tiek iekļautas fanu iecienītākās dziesmas: “Sultans of Swing”, “Africa”, “The Sound of Silence”, “Bohemian Rhapsody”, “Libertango”. Dažkārt repertuāru papildina kaut kas jauns, jo katrā pilsētā kvartets vēlas izpildīt ko citu.