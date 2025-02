No kara bailēm līdz mākslīgajam intelektam – ieskaties, kas gaidāms sarunu raidījumā "Aina studijā!"

Otrdien, 25. februārī, raidījuma tēma būs atkarība no azartspēlēm. Kā tā ietekmē cilvēka psihi? Savā pieredzē dalīsies mūziķi Normunds Jakušonoks un Pēteris Upelnieks. Jakušonoks arī atklās, cik lielu naudas summu reiz paspēlējis Lasvegasā! Raidījumā tiks diskutēts par to, kā atkarība no azartspēlēm var sagraut cilvēka dzīvi, kā arī kādi ir iespējamie risinājumi šai problēmai.