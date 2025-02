"Tīras veiksmes dēļ es izdzīvoju" – influenceris Armands Jaunzems vētrainas ballītes atstājis pagātnē

Viņš neuzskata, ka sevi mīlēt vairāk par citiem būtu egoistiski, – tas ir vienīgais variants, kā veiksmīgi eksistēt. “Ja džeks pazaudē sevi attiecībās un domā tikai par otru, mēnešiem nav trenējies, saticies ar čomiem, kaut vai pats sev nopircis jaunas bikses, – kaut kas ir aizgājis greizi. Man tieši tā sākumā bija. Bet ja pats par sevi nedomāsi, kurš cits tad to darīs?” prāto Armands. Par to viņam atgādina arī pašnāvības mēģinājuma pieredze: Armands par savu nodomu pastāstījis ballīšu biedriem, kuri nav cēluši nekādus iebildumus. “Tas tā, runājot par to, cik ļoti apkārtējie tevi mīlēs, ja pats sevi nemīlēsi,” viņš brīdina.