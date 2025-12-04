Nabadzības līmenis Eiropas Savienībā - nosauktas valstis, kurās iedzīvotājiem kļūst arvien grūtāk savilkt galus. Vai starp tām ir arī Latvija?
Kopējais nabadzības līmenis visā blokā samazinās, taču ne visur. Francija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kur pēdējās desmitgades laikā nabadzības līmenis ir pieaudzis.
Saskaņā ar jaunākajiem "Eurostat" datiem kopš 2014. gada Francijā gandrīz par 2 % ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri, kā norāda statistikas institūts, izjūt "grūtības" vai "lielas grūtības" mēģinājumos savilkt galus.
Papildus Francijai pēdējās desmitgades laikā nabadzības līmenis ir pieaudzis tikai Ziemeļeiropā: Dānijā (+2,4 %), Somijā (+2 %), Zviedrijā (+2,8 %) un, ārpus ES, Norvēģijā (+4,7 %).
Kurās ES valstīs nabadzības līmenis ir visvairāk samazinājies?
Vienlaikus daudzās Austrumeiropas un Dienvideiropas valstīs nabadzības līmenis ir samazinājies par desmitiem procentpunktu. ES valstu vidū līdere ir Kipra (-38 %), tai seko Horvātija (-34,6 %), Ungārija (-26,8 %), Bulgārija (-26,5 %) un Rumānija (-21,8 %).
Kopējais nabadzības līmenis ES ir 17,4%, kas nozīmē, ka gandrīz divi no desmit cilvēkiem saskaras ar nopietnām finansiālām grūtībām, vēsta "Euronews".
Jaunākie "Eurostat" dati liecina par nelielu situācijas uzlabošanos salīdzinājumā ar 2023. gadu, kad šis rādītājs bija 19,1 %, un par desmit procentpunktiem labāku situāciju nekā 2015. gadā (27,1 %).
Tomēr dažās valstīs šis rādītājs joprojām ir ievērojami augstāks. Piemēram, Grieķijā tas sasniedz gandrīz 67 % - tas ir augstākais nabadzības līmenis starp visām ES valstīm. Tai seko kaimiņvalsts Bulgārija ar 37 % un Slovākija ar gandrīz 29 %.
Latvijā par trūcīgiem atzīti 23,3 % iedzīvotāju, kas pēc šī rādītāja valsti ierindo piektajā nabadzības līmeņa pozīcijā.