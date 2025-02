Rīgā uzstāsies Eirovīzijas sensācija "Baby Lasagna...

Mūzika tika pirmo reizi publiski prezentēta 2023. gada beigās ar singliem "IG BOY" un and "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", un pēc tam globāli eksplodēja dziesma "Rim Tim Tagi Dim" 2024. gada pirmajā pusē. Dziesma uzvarēja Horvātijas ESC konkursā Dora februārī un maijā Eirovīzijas konkursā Zviedrijā ieguva otro vietu, saņemot visvairāk telefonbalsojumus no faniem visā pasaulē. Dziesma pārsniegusi 35 miljonus straumējumus Spotify un ir bijusi Top 40 oficiālajā topā Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā.