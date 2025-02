Šovasar Lietuvā uzstāsies pasaulslavenais mūziķis Post Malone

Post Malone "F-1 Trillion" albums uzreiz debitēja Billboard 200 topa pirmajā vietā un saņēma "Grammy" nomināciju kā "Labākais kantri albums". Superhits "I Had Some Help" ar Morgan Wallen noturējās sešas nedēļas Billboard Hot 100 pirmajā vietā un kļuva par 2024. gada vasaras hitu.