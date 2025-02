Izmisušais velsietis plāno nopirkt Ņūportas izgāztuvi, kur atrodas 750 miljonu eiro vērtie bitkoini, taču jau 12 gadus viņu tur nelaiž

2024. gada oktobrī viņš paziņoja, ka iesūdz tiesā Ņūportas pašvaldību par zaudējumu atlīdzību 495 314 800 mārciņu apmērā. “Manuprāt, viņi šobrīd bez manas piekrišanas aiztur manu īpašumu un neļauj man to meklēt,” viņš paziņoja. “Pēdējā reizē, kad mēs viņiem izteicām piedāvājumu, tā vērtība bija 500 miljoni mārciņu, pirms dažām nedēļām, un viņi to noraidīja.” “Ņūportā atrodas objekts, kura vērtība ir gandrīz 593 miljoni mārciņu, un Ņūportas padome nevēlas to meklēt,” toreiz izteicās sadusmotais Hauelss. “Es joprojām esmu gatavs neiet līdz tiesai un risināt saprātīgas un draudzīgas sarunas ar Ņūportas pilsētas padomi, taču nedrīkst būt nekāda gumijas stiepšana. Viņiem ir jānāk un jārunā ar mani.”