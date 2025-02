Pliki dibeni un apjukums Dailes teātrī. Par ko īsti šokā ir publika?

Kā ievēroja "Kas Jauns", aktieris Imants Strads neieradās kopā ar pārējiem aktieriem uz šīs pirmizrādes svinīgajām uzrunām un banketu. Imants atzīst, ka uz banketa sākumu nav paguvis, jo, tā kā uzvedumā tiek viscaur nokrāsots, pēc nokāpšanas no skatuves dušā centies nomazgāt balto krāsu no sava ķermeņa, bet mazgāšanās ievilkusies, un tad viņš izlēmis, ka uz svinībām neies vispār. “Padomāju, ka īstenībā nemaz nav vēlēšanās turp doties, jo tad būtu jāsniedz komentāri par šo manu lomu,” smejot teic Imants Strads. Aktieris apgalvo, ka šī loma viņam nav sagādājusi neērtības vai kā citādi likusi justies nelāgi. “Ja režisoram bija nepieciešams, lai esmu siena ar šķirbiņu, tad es kļūstu par sienu ar šķirbu, un punkts. Esmu instruments režisora rokās, un tāds ir aktiera darbs. Vienu dienu tu spēlē prezidentu (izrādē "Kur pazuda valsts?" Strads atveido kādreizējo Latvijas Valsts prezidentu Kārli Ulmani – KJ), citu dienu pārtopi par sienu ar caurumu. Spēlēju to, kas jāspēlē,” nopietni teic Strads.