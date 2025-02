Anna Sedokova aizlidojusi uz ārzemēm: "Pavisam drīz mani gaida tikšanās ar svarīgākajiem cilvēkiem manā dzīvē"

Sapratusi, ka viņa nav spējusi pasargāt bērnu no smagās informācijas, dziedātāja izrakstījusies no klīnikas. Sedokova nolēmusi ar Hektoru aizlidot uz ārzemēm. "Esmu pieņēmusi lēmumu savākt mantas un aizvest viņu prom no visa. Es zaudēju samaņu - tik tikko spēju nostāvēt kājās, bet nopirku biļetes un nolēmu, ka vairs nav iespējas "sastingt". Nopirku biļetes divas reizes, vienkārši kāpu augšā un sapratu, ka nevarēšu. Bija bail. Vai es viena pati tikšu galā ar bērnu šādā stāvoklī? Un kas notiks, ja lidostā noģībšu? 32 stundu lidojums ar pārlidojumiem. Bet es sev teicu: "Tu esi stipra un tu tiksi galā." Dažreiz es ienīstu grāmatu, kuru pati uzrakstīju," atzina Sedokova.