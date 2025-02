"Motley Crue" solista lidmašīna noskrien no skrejceļa un ietriecas citā lidaparātā (VIDEO)

Grupa "Motley Crue " pirmdien sociālajā tīklā "X" apstiprināja, ka pilotam neizdevās izdzīvot, bet līdzbraucēji tika nogādāti slimnīcā. "Šodien privāta lidmašīna, kas pieder Vinsam Nīlam, piedzīvoja avāriju netālu no Skotsdeilas," rakstīja grupa, kas slavena ar tādiem hitiem kā "Home Sweet Home", "Wild Side" un "Without You". "Diemžēl pilots gāja bojā, bet otrs pilots un pasažieri tika hospitalizēti.”