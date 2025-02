FOTO: operas dīvu Džoisu Didonato Rīgā uzņem ar ovācijām un skaļu kāju dimdināšanu

Pēc koncerta programmas izskaņas klausītāji sajūsmināti trīs reizes izsauca Didonato uz skatuves, un dīva dāvāja publikai vairākas kompozīcijas, kas nebija iekļautas programmā. Izskanēja Karmenas kaislīgi temperamentīgā “Habanera”, kas saņēma vētrainus aplausus. Vakara kulminācija bija leģendārā “Somewhere Over the Rainbow”, kas Didonato interpretācijā ieguva jaunu, dziļāku nozīmi; dziedātāja, kura ir dzimusi Kanzasā, to veltīja Rīgai – “No manas pilsētas – jūsējai”.