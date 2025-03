"Pirksti tomēr nebūs jāamputē," - Juris Ulmanis par slēpojumu uz Dienvidpolu un fantastisko Antarktīdas skaistumu

Zinot Antarktīdas skarbumu, ceļotāja frāze “diezgan maz rūpju” skan nedaudz savdabīgi. Piemēram – kā uzcelt telti, aizsiet zābakus, nenovelkot cimdus un neapsaldējot pirkstus? “Jā, tas ir liels stress. Protams, es visādi eksperimentēju ar cimdiem, meklēdams labāko risinājumu, taču ir lietas, ko var izdarīt tikai ar kailām rokām. Diemžēl pirkstus tomēr pamatīgi apsaldēju. Bet nu jau ir labāk – nupat atgriezos no ārstiem, un, paldies Dievam, pirkstus nevajadzēs amputēt, izdosies saglābt. Jā, Antarktīdā patiešām ir auksti, un tas ir izaicinājums. Liela uzmanība bija jāpievērš sīkumiem – pieskatīt, lai vaigi neapsalst, vai esi dzēris pietiekami daudz ūdens. To slodzes dēļ vajadzēja daudz – četrus litrus dienā. Un tas, protams, bija jāizskalo arī ārā,” stāsta Ulmanis, neslēpjot, ka personisko fizioloģisko vajadzību izpildīšana šajā planētas visaukstākajā kontinentā ir ļoti sarežģīts process. Gan tajā ziņā, ka jānovelk taču bikses, gan tajā, ka Antarktīdā neko nedrīkst atstāt, tāpēc viss jāiepako speciālos maisiņos un jāved sev līdzi. “Ja citās ekspedīcijās ar laiku somas paliek vieglākas, jo pārtikas taču kļūst mazāk, tad šajā nekas nemainījās – ko apēdām, to pēc tam ragavās vilkām sev līdzi. Arī iziešana darīšanās bija izaicinājums – izlīst no siltas telts, novilkt bikses, trāpīt maisiņā, skatīties, lai tualetes papīrs vējā neaizlido... Un, kad atgriezies teltī, pats smejies un savos piedzīvojumos dalies ar telts biedru. Jā, jā, tiklīdz kāds atgriezās no darīšanām, tā otrs vaicāja: “Nu, kā sanāca? Misija izdevās?” Tā mums tā ikdiena pagāja,” smejas Juris.