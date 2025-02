VIDEO: Kambalu pāris atklāj, kāda iemesla dēļ viņi visbiežāk strīdas

“Man patīk, kad viss ir kārtīgs. Skandāli ir par to, ka es visu nomazgāju, taču pēc divām minūtēm kāds atnāk no istabas un savus krājumus iegāž izlietnē. Uztaisa tēju, atstāj krūzi…” norāda basketbolists. Viņš ir pārliecināts, ka abi ar sievu veido kopīgu komandu, tāpēc Olgai ar mājas darbiem viņš palīdz arī tādos gadījumos, kad sieva tos nespēj veikt, taču, ja viņas atvases ātri vien aiz sevis atstāj cūcību tikko iztīrītā vietā, Kaspars to uzskata par necieņas izrādīšanu. “Tā ir mūsu vislielākā cīņa,” neslēpj Kambala.