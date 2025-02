Krāšņi, spilgti, eleganti un arī bezgaumīgi. Šovbiznesa zvaigžņu stils "Grammy" ceremonijā. FOTOGALERIJA

Kā jau ziņots, "Grammy" balvu ceremonijā svētdien Losandželosā gada albuma godalgu saņēma amerikāņu mūziķe Bejonse par albumu "Cowboy Carter". Gada albuma godu Bejonse izcīna pirmo reizi. Amerikāņu reperis Kendriks Lamārs par kompozīciju "Not Like Us" saņēma gada ieraksta un gada dziesmas balvas, bet labākā jaunā mākslinieka titulu saņēma amerikāņu dziedātāja Čapela Rouna.