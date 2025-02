Brāļus Šicus kamaniņās nomaina brālēni Šici...

“Mēs jau ar brāli smejamies – bija brāļu Šicu ekipāža, tagad, iespējams, būs brālēnu Šicu ekipāža. Manam vecākajam dēlam Ādamam ar brāļa dēlu Adrianu ir tikai gada starpība. Viņi ir dzimuši vienā dienā, Andra dēls ir gadu jaunāks, viņam ir 11. Turklāt man jau ir vēl divi dēli, vienam drīz būs pieci gadi, otram ir divi, un iespējams, ka viņi arī pievērsīsies kamaniņbraukšanai. Reiz runāju ar Vācijas kamaniņbraucējiem, šie teica, ka laikam Šicu ēra kamaniņās ir beigusies uz visiem laikiem, bet es parādīju uz saviem bērniem un teicu: “Nē!” Vācieši vien nopūtās: “Skaidrs…”” smejas Juris. “Protams, ir piedāvājumi no citu valstu komandām, arī no Latvijas nāk piedāvājumi strādāt ar jaunajiem sportistiem, bet es mazliet gribu no tā visa atpūsties. Gribu tādu kā nelielu restartu, jo tomēr šajā vidē esmu malies vairāk nekā 25 gadus. Taču tas nenozīmē, ka aizeju no kamaniņu sporta! Es vienkārši iepauzēju un pārrestartēju galvu. Un palīdzu tēvam ģimenes biznesā. Līdz šim viņš savā uzņēmumā Siguldas bruģis ņēmās viens, tad vasarā es jau pieslēdzos pilnībā. Tā ir jauna pieredze, bet, kur mani vedīs rītdiena, to nevaru pateikt. Jauns gads, jauni izaicinājumi!” teic Juris.