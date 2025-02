"Ilustratoru superzvaigzne" un visvairāk tulkotā latviešu autore pasaulē! Anete Melece ir īsta malace

Jā, tas ir pirmais stāsts, kurš tapa pēc tam, kad kļuvu mamma. Arī "Kiosku" rakstot, es iedvesmojos no savas dzīves. "Pazudušais miedziņš", kā tagad moderni saka, ir tāds autofiction – autobiogrāfija un daiļliteratūra. Stāsts radās no jauno vecāku ikdienas grūtībām vakarā piedabūt bērnu gulēt. Tobrīd mums vēl bija tikai viens bērns – Stella, kurai tagad ir seši gadi, bet Mariss jau bija mammas vēderā, un patiesībā ar to gulētiešanu viņam ir daudz trakāk nekā bija Stellai! Februārī paliks divi gadi, un viņš vēl aizvien neguļ visu nakti cauri – mostas divas, trīs un pat četras reizes. Tā ka es joprojām strādāju ar tādu pustukšu bateriju.