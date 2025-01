“Viņi bija sapņu pāris!” 10 Holivudas mīlasstāsti, kas beidzās negaidīti

Viens no ikoniskākajiem pāriem 2000. gadu sākumā bija popzvaigznes Britnija Spīrsa un Džastins Timberleiks. Abi kļuva slaveni kā tīņu elki un viņu attiecības šķita kā izgrieztas no pasakas – jauni, talantīgi, veiksmīgi un neprātīgi iemīlējušies. Taču 2002. gadā pāris izšķīrās, un Timberleika hits "Cry Me a River" lika noprast, ka attiecību beigas nebija mierīgas.