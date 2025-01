Dženifera Lova Hjūita kritizē vecuma diskrimināciju Holivudā: ir sāpīgi tikt atstumtai

Hjūita sacīja, ka tikai 30 gados viņa sāka pārvērtēt savus pusaudzes gadus Holivudā. Viņa norādīja, ka tieši māte palīdzēja viņai saglabāt skaidru prātu slavas virsotnē un pasargāja no Holivudas ballīšu dzīves. "Tajā laikā viss notika tik ātri, ka es domāju: "Labi, tas nozīmē, ka varu palikt industrijā un strādāt pie jauniem projektiem.Tas ir forši." Man šķita ļoti īpaši, ka jaunās meitenes uz mani skatījās kā uz piemēru, un es to uztvēru ļoti nopietni," viņa sacīja. "Tas bija tas, ko es no tā visa paņēmu sev līdzi tajā brīdī. Es jutu lielu atbildību uzturēt šo tēlu un uzvesties tā, lai būtu pelnījusi būt kādam par elku."