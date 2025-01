Zilbaloža animācijas filma "Straume" nominēta prestižajai Francijas kinematogrāfijas balvai "Cēzars"

Kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācija" ir arī režisora Mišela Hazanaviča (Michel Hazanavicius) filma "The Most Precious of Cargoes". Animācijas film ir par kādu Polijas mežā dzīvojošo nabadzīgo malkas cirtēju un viņa sievu. Nabaga sieviete skuma, ka viņai nav bērnu. Dienu un nakti cauri mežam brauca vilcieni. Kādu dienu, kad sieviete vēroja vilcienu, ko viņa noturēja par kravas vilcienu, no tā tika izmesta paciņa, kas iekrita sniegā.