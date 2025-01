Drīzumā Latvijas kinoteātros nonāks šī gada "Oskaru" nomināciju rekordiste - filma "Emilija Peresa"

1929. gadā dibinātās Amerikas Kinoakadēmijas vēsturē ir ierakstīti daudzi rekordi, un tagad tajā iekļauts Žaka Odiāra virtuozais mūzikls “Emilija Peresa”, kas izvirzīts 13 (!) nominācijās. Francijas pieteiktā filma par trīs kategorijām apsteigusi divas amerikāņu filmas (“Ļaunā” un “Brutālists”) un ir viena no 33 filmām no Francijas, kas Amerikas Kinoakadēmijas pastāvēšanas laikā izvirzīta “Oskaram”. Kategorijā “Labākā starptautiskā filma” (līdz 2020. gadam to sauca “Labākā ārzemju filma”) Francija jau triumfējusi 14 reizes, pārspējot jebkuru citu valsti, protams, izņemot ASV. Amerikas Kinoakadēmijas pastāvēšanas laikā tikai trīs filmas izvirzītas 14 nominācijām: 1950. gada drāma “Viss par Ievu” (saņēma sešus “Oskarus”), Džeimsa Kamerona “Titāniks” (1997, saņēma 11) un Demjana Šazelles mūzikls “La La Land: Kalifornijas sapņi” (2016, saņēma sešus).