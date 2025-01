"Skatījos, kā mamma lēnām izdziest…” dēls Kaspars par "Menueta" zvaigznes Ineses Pabērzas pēdējām dienām

Pabērza vienmēr izvairījās no ārējas spozmes un apgrozīšanās sabiedrībā, bija noslēgta, tāpēc nav arī vēlējusies, lai viņai tiek rīkotas publiskas atvadas. Tomēr dēls Kaspars lēma par labu mammas atvadu ceremonijai, lai godinātu viņas piemiņu, jo mamma bija to pelnījusi. “Gribas, lai mamma paliek visiem atmiņā jauna, aktīva, enerģiska, gaiša un smaidīga. Mamma ir viena no stiprākajām sievietēm, kuras pazīstu. Viņai bija ļoti spēcīgs raksturs, tāpēc arī nekad neprasīja un nepieņēma palīdzību. Viņa bija pieradusi ar visu tikt galā pati. Mammas dzīve bija skaista, raiba un piepildīta, viņa saņēmusi ļoti daudz mīlestības no saviem faniem. Palaidīsim mammu viegli mūžības ceļā – nevis sērosim un apraudāsim, bet atcerēsimies, cik daudz skaistu atmiņu ir atstāts un tūkstošiem dziesmu nodziedāts. Paldies Dievam, ka uzklausīja un bija žēlīgs, ka mammai nevajadzēja ilgi mocīties. Ļausim viņas dvēselei ātri nokļūt tai skaistajā un vieglajā vietā,” sirsnīgus piemiņas vārdus savai mammai velta dēls.