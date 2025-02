Unikāls sasniegums! Latvietis Andrejs Birjukovs septiņās dienās noskrien septiņus maratonus septiņos kontinentos

Pirms pāris mēnešiem tajā startēja arī Andrejs Birjukovs, bijušais Latvijas čempions smaiļošanā, bet tagad treneris izturības skrējieniem. Ikdienā Andrejs dzīvo Minhenē, kur strādā par IT projektu menedžeri starptautiskā uzņēmumā. “Pirms vairākiem gadiem Rīgā, kad stājos uz starta savā pirmajā pusmaratonā, ieraudzīju sievieti, kurai uz krekla bija uzraksts – "7 maratoni 7 kontinentos". Padomāju, cik forši, tas ir interesants projekts mūža garumā! Un kurš tad to varēja iedomāties, ka jau septiņus gadus vēlāk es to pieveikšu vienā nedēļā!” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Andrejs, kurš "Lielajā pasaules skrējienā" vispirms nonāca kā treneris. Proti, viņu pirms pāris gadiem uzrunāja viens puisis, kurš vēlējās noskriet septiņus maratonus septiņās dienās septiņos kontinentos un lūdza, lai Andrejs viņu tam sagatavo. Birjukovs kļuva par viņa treneri un pat pirms gada aizbrauca uz vienu no "mLielā pasaules skrējiena" maratoniem, lai redzētu, kā tas izskatās klātienē. Līdz pērn Andreju uzrunāja šī pasākuma organizatori un aicināja pašam piedalīties.