Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - "Gladiators II", seriāls kriminālseriālu cienītājiem un plašais "Netflix" saturs

"Tet TV+" un "Netflix" tagad vienā abonementā – tas nozīmē, ka vienkopus pulcēts plašākais pašmāju un ārzemju filmu un seriālu klāsts. "Tet" no 15. janvāra uzsāk sadarbību ar "Netflix" – pasaules vadošo un populārāko video straumēšanas platformu. "Tet" ne tikai veiksmīgi veido kvalitatīvus un vietējā tirgū iemīļotus seriālus, šovus un filmas, bet arī rada iespēju skatītājiem redzēt jaunāko un aktuālāko TV saturu no visas pasaules. "Tet TV+" skatītājiem pašlaik tiek piedāvāts vairāk nekā 14 000 stundu bagātīgs saturs, tajā skaitā vairāk nekā 4000 seriālu, TV šovu un filmu dažādām gaumēm un interesēm. Savukārt Latvijas "Netflix" katalogā ir vairāk nekā 7400 dažādu filmu un seriālu, tostarp tādi meistardarbi kā "Squid Game", "Emily in Paris", "Stranger Things", "Bridgerton", "Baby Reindeer", "The Crown" un citi.