Augustā Siguldā uzstāsies Niks Keivs...

Ārpus mūzikas Kolins Grīnvuds aizraujas ar fotografēšanu un viens no plašākai publikai pieejamiem sasniegumiem ir 2024.gada rudenī izdotā grāmata "How to Disappear: A Portrait of Radiohead", kur iekļauti viņa veikti grupasbiedru uzņēmumi laika posmā no 2003. līdz 2016.gadam.