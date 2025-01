Šovs "Mīla kemperī" atgriežas! Iepazīsti mīlestības izslāpušos dalībniekus - apakšveļas modeli, jautru celtnieku, Intrishu un citus

Skatītāji varēs sekot līdzi “Mīla kemperī” trešajai sezonai jau no 6. februāra kanālā "STV Pirmā!" ceturtdienu vakaros pulksten 21:15 un platformā "Tet TV+". Savukārt no 10. februāra no pirmdienas līdz trešdienai būs pieejamas īpašās “Mīla kemperī. Tuvplānā” sērijas.