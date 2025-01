FOTO, VIDEO: mīlīgs video atklāj, kuri ir animācijas filmas "Straume" kvēlākie fani

Oskaram nominētā "Straume" izrādīta kinoteātros visā pasaulē - Meksikā 15 dienās to noskatījās vairāk nekā miljons cilvēku, Latvijā to redzējuši vairāk nekā 200 tūkstoši iedzīvotāju, ASV tā izrādīta teju 200 kinoteātros, un no 28. februāra būs gaidāma animācijas filmas pirmizrāde Ķīnā. Tikmēr neskaitāmi lietotāji sociālajos tīklos par Zilbaloža darbu pauduši sajūsmu, norādot, ka filmas fani ir ne tikai viņi, bet arī viņu četrkājainie draugi.