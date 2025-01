Edinburgas hercogiene Sofija svin 60! Stila ikona, kuras dabiskums un elegance nekad neizies no modes

"Es uzskatu, ka tas ir kļuvis daudz izsmalcinātāks un pārliecinātāks," norādījusi modes nama "Suzannah London" tērpu māksliniece Suzanna Krāba, kura ir viena no hercogienes iecienītākajām britu dizainerēm. Krāba sadarbojas ar Sofiju jau kopš 2015. gada. Viņa ir radījusi dažus no hercogienes spilgtāk atmiņā paliekošākajiem koptēliem. To skaitā ir izsmalcinātais krēmkrāsas mežģīņu tērps, kādā Sofija 2023. gada maijā apmeklēja karaļa Čārlza III kronēšanas ceremoniju. Šīs kleitas radīšanā Krāba sadarbojās ar keramikas mākslinieku un izšuvumu meistari, kas izmantoja “vintage” tehniku, lai radītu unikālu augstās modes apģērbu. "Tas bija neticami skaists un mūsdienīgs darbs, kas vienlaikus godināja britu meistarību un prasmes, kuras Viņas Karaliskā Augstība ļoti augstu novērtē," izteikusies Krāba par īpašo kleitu, kuru Sofija atkārti uzvilka, apmeklējot valsts vakariņas vēlāk tajā pašā gadā.