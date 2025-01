VIDEO: Sidnejas botāniskajā dārzā ļaudis ar nepacietību gaida ļoti pretīgo smaku: "līķu puķe" uzzied tikai vienu dienu daudzos gados!

Putrīcijas ziedēšanas gaidās jau radušies pat īpaši apzīmējumi angļu valodā. Piemēram, WWTF (nejaukt ar WTF!), kas atšifrējams kā “We Watch the Flower” (mēs vērojam ziedu), WDNRP (“We Do Not Rush Putricia” (“Mēs nesteidzinām Putrīciju”), BBTB (“Blessed Be The Bloom” (“Lai svētīts zieds”)).