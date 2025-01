Šodien svin RTU rektors Tālis Juhna, svin politiķis Juris Pūce - sveicam viņus un pārējos jubilārus!

2009. gadā AS "Cēsu alus", veicot vērtīgu ieguldījumu kvalitātes pilnveidē, ieguvusi augstākā līmeņa kvalitātes sertifikātu, kas globālajā pārtikas tirgū tiek uzskatīts par labas pārtikas produktu ražošanas prakses etalonu. Veiksmīgi realizējot pārsertifikācijas procedūru, "Cēsu alus" ieguvis vienu no stingrākajiem brīvprātīgi piemērojamiem pārtikas nekaitīguma un kvalitātes vadības standartiem pasaulē - sertifikātu "British Retail Consortiu Global Standard for Food Safety".