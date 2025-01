Bērnības zvaigznes toreiz un tagad: kā mainījušās viņu dzīves

No Makolija Kalkina, kura loma filmā "Viens pats mājās” padarīja viņu par vienu no pasaules atpazīstamākajiem bērniem, līdz Drū Berimorai, kura piedzīvoja milzīgu spiedienu un agrīnu slavu, bet spēja atgriezties Holivudā kā veiksmīga aktrise un uzņēmēja. Daži no šiem aktieriem, kurus esam redzējuši uzaugam, ir spējuši veiksmīgi turpināt karjeru aktiermākslā vai citās nozarēs, kamēr citi ir piedzīvojuši personīgās un profesionālās grūtības.