Šova “Koru kari” dalībniekus vērtēs Jānis Ozols un Jana Duļevska

Viens no žūrijas locekļiem ir Jānis Ozols – viens no atpazīstamākajiem un daudzsološākajiem diriģentiem Latvijā. 2000. gadā viņš izveidoja jaukto kori “Maska”, kas pašlaik ir viens no labākajiem amatieru koriem Latvijā, bet aizvadītajos Dziesmu un deju svētkos Jānis debitēja virsdiriģenta godā. Viņš ir ieguvis labākā diriģenta apbalvojumus vairākos starptautiskos koru konkursos un bieži tiek aicināts konkursu žūriju sastāvos. Jāņa muzikālais redzējums nereti atšķiras no ierastā, viņš ir atvērts jaunām un radošām idejām un eksperimentiem. “Solu būt tiešs, bet ne skarbs, nebūs nekādas atlaides novadam, svarīgs ir tikai izpildījums,” atklāj Jānis.