"Jūtas nevar pāriet vienā dienā!” Arnita atklāj, vai Dāvidam dotu otru iespēju

Pavisam nesen Latviju pāršalca publisks skandāls – vairāku televīzijas šovu dalībnieks Dāvids Krūmiņš paziņoja par šķiršanos. Viņš izšķīrās no draudzenes Arnitas, ar kuru gaida kopīgu bērnu. Pēc šķiršanās Dāvids apgalvoja, ka attiecībās cietis no vardarbības un manipulācijas, kamēr Arnita apgalvoja, ka patiesībā tieši viņa attiecībās piedzīvojusi gan fizisku, gan emocionālu vardarbību no Dāvida puses.